Меркель намерена начать зондирующие переговоры о формировании коалиции

2017-10-09 15:05 | www.trend.az | 4

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ Ангела Меркель анонсировала на 18 октября начало зондирующих переговоров с "зелеными" и свободными демократами по вопросу формирования правящей коалиции. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

Мы договорились, что ХДС и Христианско-социальный союз вместе пригласят 18 октября на отдельные переговоры сначала "зеленых", потом Свободную демократическую партию (СвДП), чтобы в пятницу, 20 октября, провести первые зондирующие переговоры с участием вех сторон", - сказала она.

ХДС и ее "сестринская" баварская партия ХСС смогли в воскресенье согласовать общую линию по вопросам миграции, договорившись ограничить приток мигрантов на уровне не более 200 тыс. человек в год.