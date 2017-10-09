В одном из районов Азербайджана будут созданы оливковые и миндальные хозяйства

2017-10-09 15:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Абшеронского района, сообщает в понедельник минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным начать прием предложений предпринимателей о финансировании стартапов, а также инвестпроектов по созданию специализированного "зеленого маркета", предприятия по производства тары и современного тепличного хозяйства. Кроме того, планируется начать прием предложений для создания хозяйств по выращиванию оливок и миндаля.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 59.

В 2017 году по линии Нацфонда планируется выделить 150 миллионов манатов.

Официальный курс на девятое октября составляет 1,7002 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)