Глава МИД Украины предложил Грузии и Азербайджану объединиться против России

2017-10-09 15:32 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Тбилиси заявил о том, что Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан должны объединиться для совместного противостояния России.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Московский Комсомолец».

"Мы все стоим перед общим вызовом, и прежде всего, это вызов, связанный с нашим суверенитетом и территориальной целостностью", - сказал он.

По его словам, у стран ГУАМ (региональная организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) "есть в связи с территориальной целостностью общий вызов".

Н.О.