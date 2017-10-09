Unibank увеличивает свой капитал на 21 млн AZN

2017-10-09 15:36 | www.oxu.az | 5

Unibank в очередной раз увеличит свой капитал.

Unibank планирует увеличить свой капитал на 21 млн AZN. 13-го октября этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров. В течение этого года Unibank уже во второй раз увеличивает свой капитал. В июне уставной капитал был увеличен на 70% и на сегодняшний день составляет 119,686,326.72 млн AZN.

Наметившаяся стабилизация экономики страны, увеличение активности Unibank в рамках корпоративного и розничного кредитования создали серьезную основу для дальнейшего расширения активности банка.

Акционеры банка убеждены, что увеличение капитала поможет Unibank сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на финансовом рынке страны.

Unibank является одним из крупнейших банков страны c участием иностранного капитала. На данный момент доля международных финансовых институтов DEG (24,37%) и ЕБРР (19,41%) в уставном капитале банка составляет около 44%.

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, MBANK (1992 года) и PROMTEXBANK (1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.