Российское телевидение приступило к рекламе азербайджанской продукции

2017-10-09 15:08 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На федеральном телеканале "Россия-24" началась реклама азербайджанской продукции, сообщает в понедельник министерство экономики Азербайджана.

Согласно сообщению, с пятого октября телеканал приступил к рекламе фруктов и фруктовых соков азербайджанского производства. Рекламная акция продлится до 30 ноября.

"Рекламные ролики подготовлены съемочной группой, посетившей летом фруктовые сады и перерабатывающие предприятие в различных регионах Азербайджана", - говорится в сообщении.

Съемки и распространение рекламных роликов финансируются государством, в рамках мер по продвижению бренда Made in Azerbaijan.

С рекламными роликами можно ознакомиться по нижеследующим ссылкам:

https://youtu.be/mLZmVioEZuM

https://youtu.be/y49osYkhtyw.

В октябре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Порядка определения и регулирования механизма оплаты части расходов, оплачиваемой за счет госбюджета, на организацию экспортных миссий в зарубежные страны, исследование зарубежных рынков и маркетинговую деятельность, продвижение бренда Made in Azerbaijan на зарубежные рынки, получение местными компаниями сертификатов и патентов в зарубежных странах в связи с экспортом, а также на исследовательские программы и проекты по развитию экспорта".

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)