Microsoft «убила» Windows Phone

2017-10-09 15:40 | www.oxu.az | 4

Исполнительный директор Microsoft Джо Бельфиор отметил на своей странице в Twitter, что дальнейшее развитие Windows Phone не планируется.

Как передает Oxu.Az, это означает, что производитель не намерен выпускать новые мобильные устройства и обновления для Windows 10 Mobile.

«Конечно, мы продолжим поддержку платформы… Будем исправлять баги и выпускать обновления систем безопасности и прочее. Но выпуск новых функций и устройств не планируется», - отметил Бельфиор.

По его словам, малое количество пользователей продукта привело к тому, что компании отказались инвестировать в платформу.

Н.О.