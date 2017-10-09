Избраны новые вице-президенты ПАСЕ

2017-10-09 15:43 | www.oxu.az | 5

Сегодня на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были избраны два новых вице-президента ассамблеи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт ПАСЕ, новыми вице-президентами стали Николь Трисс (Франция) и Мария Обрадович (Сербия).

Двадцать вице-президентов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Напомним, что сегодня начилась осенняя сессия ПАСЕ.

На сессии принимает также участие азербайджанская делегация во главе с председателем комитета Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям Самедом Сеидовым.

Сессия продлится 5 дней.

Н.О.