Французская компания представила первый пассажирский локомотив для Азербайджана (ФОТО)

2017-10-09 15:35 | www.trend.az | 3

БЕЛЬФОР /Trend/ - Французская компания Alstom представила свой первый пассажирский локомотив Prima M4 для ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в городе Бельфор во Франции.

На заводе в Бельфоре изготавливается десять пассажирских локомотивов Prima M4 (AZ4A) в рамках контракта на поставку локомотивов, заключенного с АЖД в 2016 году.

“Мы очень рады поставке нашего первого многофункционального локомотива Prima в Азербайджан и становлению частью амбициозных проектов по расширению путей сообщения между Черным и Каспийским морями и между Россией и Ираном. Данный продукт, изготовленный по технологически индивидуальному заказу, является результатом устойчивых доверительных отношений между командами компаний Alstom и "Азербайджанские железные дороги", работающих над проектом”, - сказал управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии в Alstom Бернард Пелль.

Локомотивы будут эксплуатироваться как в транспортном коридоре Восток-Запад, с характеристиками 25 кВ AC, 50 Гц, так и в коридоре Север-Юг, с характеристиками 3 кВ DC.

Поставка локомотива начнется в течение ближайших дней. Он будет доставлен в бельгийский порт Антверпен, откуда грузовым судном через Атлантический океан, Средиземное и Черное моря будет доставлен в грузинский порт Поти, а затем по железной дороге в начале декабре прибудет в Баку.

Пассажирский локомотив AZ4A разработан на основе модульной платформы Prima компании Alstom, спроектированной для предоставления операторам наиболее эффективных решений для пассажирских и грузовых перевозок. Это один из самых универсальных, с точки зрения применения, электровозов в мире. Локомотив Prima AZ4A способен передвигаться со скоростью до 160 км/ч с пассажирами с более продолжительным интервалом между проведением технического обслуживания и ремонтом, характеризуется сниженным потреблением энергии, как и затрат на обслуживание локомотива, и повышенной эффективностью управления вагонным парком.

AZ4A – это локомотив Prima M4, разработанный на основании технических требований компании "Азербайджанские железные дороги" и в соответствии с ГОСТ стандартами и техническими условиями. Локомотив оснащен высокотехнологичной тяговой системой, построенной по технологии Alstom. Благодаря своей модульной конструкции он требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.

С протяженностью дорог около трех тысяч километров система железнодорожных путей Азербайджана является важным связующим звеном между Черным и Каспийским морями и между Россией и Ираном.

(Автор: Максим Цурков)