Судно и лодка с мигрантами столкнулись в Средиземном море

2017-10-09 15:39 | www.trend.az | 6

Инцидент с участием двух судов, в результате которого, возможно, имеются человеческие жертвы, произошел в понедельник в Средиземном море в районе между Тунисом и Мальтой.

"Италия оказывает поддержку в рамках проведения спасательной операции, которую координируют мальтийские власти. В ней, в частности, участвуют два сторожевых катера береговой охраны Италии, один катер финансовой гвардии и один корабль итальянских ВМС. Что касается динамики инцидента, возможных человеческих жертв и подробностей, связанных с проведением спасательной операции, то данной информацией располагают компетентные органы Мальты", — сообщил РИА Новости представитель береговой охраны Италии.

Согласно информации ряда местных СМИ, речь идет о столкновении тунисского судна и лодки, на борту которой находились несколько десятков мигрантов. Сообщается, что в результате этого инцидента лодка затонула, имеются человеческие жертвы. По данным итальянского агентства Ansa, которое не указывает источники информации, речь идет как минимум о восьми погибших мигрантах.