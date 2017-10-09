Турция начала операцию по установлению безопасности в Идлибе

2017-10-09 15:49 | www.oxu.az | 4

Турция приступила к проведению операции в сирийской провинции Идлиб для установления безопасности в этой зоне деэскалации, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил Генштаб ВС Турции.

"В соответствии с достигнутым в Астане соглашением, турецкие военнослужащие пересекли границу с Сирией и вошли на территорию Идлиба 8 октября. Были проведены разведывательные работы для установления обзорных пунктов с целью мониторинга соблюдения режима перемирия", - говорится в документе.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна сотрудничает с бойцами оппозиционной "Сирийской свободной армии" над установлением безопасности в сирийском Идлибе на основании достигнутых с Россией и Ираном соглашений.

Н.Г.

