В Баку перевернулся грузовик: водителя придавило колесом – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-10-09 15:54 | www.oxu.az | 5

Появилось видео аварии на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку.

Oxu.Az представляет данное видео:

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В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе столицы.

Так, перевернулся, движущийся по проспекту и груженый песком грузовой автомобиль марки Howo. В результате погиб водитель грузовика, уроженец Имишлинского района 1982 г.р. Хахвердиев Халиг Алирза оглу.

Его тело было обнаружено в расчлененном виде. Как стало ясно, скончавшийся водитель грузового автомобиля за несколько часов до происшествия говорил со своим отцом и сказал ему, что не может остановить грузовик. По словам очевидцев ДТП, сначала вышло из строя колесо грузовика. Водитель, хотевший покинуть грузовик, попал под его колеса.

Предполагается, что еще один человек умер в результате ДТП.

На место ДТП привлечены сотрудники спасательной службы особого риска МЧС и тяжелая техника. Продолжается очистка территории от высыпанного на дорогу песка и поиски предполагаемого второго тела.

Отметим, что часть песка, высыпанного из грузовика уже убрана. Движение на проспекте частично восстановлено.

A.M.