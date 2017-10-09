Мэй и Нетаньяху обсудили Иран

2017-10-09 15:40 | www.trend.az | 4

Премьер Великобритании Тереза Мэй и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник по телефону обсудили иранскую тематику, передает РИА Новости со ссылкой на представитель офиса премьер-министра.

"Они обсудили Иран, премьер-министр указала важность сделки по ядерному вопросу, которая ограничила возможности иранцев разрабатывать ядерное оружие, чем они занимаются более десяти лет", — говорится в заявлении представителя премьера, поступившем в РИА Новости. По словам Мэй, Великобритания остается приверженной сделке и верит в важность достигнутой договоренности для региональной безопасности.

Также стороны обсудили двухстороннее сотрудничество и его укрепление, в особенности, в сфере борьбы с терроризмом. Стороны планируют активно работать и дальше в торговой сфере.