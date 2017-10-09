Президент Ильхам Алиев: Армения не смогла сорвать переговоры, хоть и пыталась это сделать (версия 2)

2017-10-09 15:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию, она не смогла этого добиться.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая в понедельник на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Отметив, что за девять месяцев этого года Азербайджан успешно и всесторонне развивался, и было обеспечено динамичное развитие во всех сферах, глава государства подчеркнул, что экономические показатели страны положительные.

По словам Президента Азербайджана, за девять месяцев этого года ненефтяная экономика выросла на 2,5 процента, что является результатом политики, проводимой за последние годы. Глава государства отметил, что за этот период рост в ненефтяной промышленности составил 3,1 процента, сельском хозяйстве – 2,8 процента, внешний торговый оборот вырос на 7 процентов.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за девять месяцев валютные резервы Азербайджана были на уровне 42 миллиардов долларов.

«Мы думаем о долгосрочном устойчивом развитии», - сказал глава государства, добавив, что экономические возможности страны – одно из основных условий ее независимости. Президент Азербайджана подчеркнул, что выросшие на 4,5 миллиарда долларов валютные резервы являются одним из успехов этих девяти месяцев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за этот период успешно шел процесс создания новых рабочих мест, и за девять месяцев были созданы 226 тысяч новых рабочих мест.

Отметив, что за прошедший период в стране успешно реализовывались основные инфраструктурные проекты, в том числе строились новые дороги, реализовывались проекты по снабжению питьевой водой, газификации, электроснабжению, мелиорации, глава государства отметил, что осуществление этих мер придает импульс успешному развитию регионов и общему экономическому прогрессу страны. За прошедший период года были построены новые школы, построены и капитально отремонтированы медицинский учреждения. С начала года в центре внимания также было решение социальных проблем вынужденных переселенцев, вопрос их обеспечения жильем.

Говоря о восстановлении села Джоджуг Марджанлы и создании там социальной инфраструктуры, глава государства назвал это историческим событием и отметил, что в 2017 году вынужденные переселенцы будут обеспечены новыми квартирами и этот проект продолжится в следующем году. До сегодняшнего дня, добавил Президент Ильхам Алиев, новыми квартирами были обеспечены свыше 250 тысяч наших соотечественников.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в течение девяти месяцев этого года в стране были достигнуты большие успехи в сфере спорта, на высоком уровне были организованы Игры исламской солидарности.

Глава государства, отметив, что за девять месяцев 2017 года страна укрепила свои позиции на международной арене, подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как надежный партнер. Президент Ильхам Алиев сказал, что за этот период было совершено 14 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили главы более 10 государств и правительств, и каждый из визитов был полезен для страны.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев затронул армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, отметив, что позиция Азербайджана в этом вопросе остается неизменной, а территориальная целостность страны не является предметом переговоров. Глава государства отметил, что Азербайджан не позволит создать на своей территории второе армянское государство. Президент Азербайджана также подчеркнул, что, несмотря на то, что Армения пыталась сорвать переговоры, она не смогла этого добиться.

Как отметил глава государства, за девять месяцев этого года произошли знаменательные события в нефтегазовом секторе страны. В прошлом месяце было подписано новое Соглашение по месторождениям «Азери», «Чираг» и «Гюнешли», также успешно идут работы по проекту «Южный газовый коридор». Подчеркнув, что основной целью является развитие ненефтяного сектора, глава государства довел до внимания, что доходы, поступающие от нефти, направляются на развитие человеческого капитала.

Отметив, что в ближайшее время состоится официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что проекты, в которых участвует Азербайджан, и инициатором которых он во многих случаях является, носят глобальный характер, и вносят вклад в дальнейшее укрепление позиции Азербайджана в мире.

Глава государства довел до внимания, что за прошедшие девять месяцев года в связи с экономическими реформами в стране были предприняты серьезные шаги, для предпринимателей были созданы всесторонние условия, было обеспечено развитие «Стратегических дорожных карт», запущен механизм поощрения инвестиций. До сих пор было выдано более 200 документов по поощрению инвестиций, в результате чего в Азербайджан со стороны частного сектора привлечены 1,7 миллиарда манатов инвестиций. Наряду с этим в стране был запущен механизм по поощрению экспорта.

Сказав, что этот год войдет в историю Азербайджана как год серьезных экономических реформ, Президент Ильхам Алиев отметил, что согласно отчету Давосского Всемирного экономического форума по конкурентоспособности среди 140 стран, Азербайджан поднялся с 37-го на 35-е место, и сохраняет свое лидерство на пространстве СНГ.

Подводя итоги совещания, Президент Ильхам Алиев сказал, что до конца года найдут свое решение вопросы, предусмотренные в государственной инвестиционной программе. Глава государства подчеркнул, что поступили предложения по государственной инвестиционной программе на следующий год, отметил возможность ее принятия до конца года.

Коснувшись работы, проводимой по развитию в стране предпринимательства, предоставляемых предпринимателям льготных кредитов, Президент Азербайджана сказал, что Национальный фонд поддержки предпринимательства при министерстве экономики до конца года должен обеспечить кредитование.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за девять месяцев этого года в стране были реализованы очень важные проекты в сфере дорожной инфраструктуры, сказав, что эти проекты дадут импульс развитию туристического сектора в регионах страны. В следующем году будет построено еще больше сельских дорог. Кроме того, в этом году предусматривается орошение 150 тысяч гектаров земель. В следующем году необходимо оросить 100 тысяч гектаров земель, что обеспечит развитие сельского хозяйства.

Как отметил глава государства, были предприняты важные шаги также по обеспечению фермеров сельскохозяйственной техникой, в регионах были построены логистические центры, и в настоящее время на площади более 400 гектаров созданы новые современные парниковые комплексы.

Отметив создание в регионах современных промышленных зон, Президент Ильхам Алиев коснулся важности участия в выставках, международных мероприятиях для пропаганды экспортного потенциала страны.

Президент Азербайджана сказал также, что наблюдается оживление в строительном секторе, и сейчас в столице строится 95 жилых зданий, на месте находящихся в непригодном состоянии зданий возводятся современные жилые комплексы.

Отметив, что успешно идет работа по созданию центров Службы "ASAN", Президент Ильхам Алиев коснулся также значимости создания центров "ABAD", подчеркнул стремительное развитие в туристической сфере.

Глава государства добавил, что общественно-политическая ситуация и экономическое развитие в Азербайджане являются примером для многих государств, выразил уверенность в том, что до конца этого года и в последующие годы Азербайджан также будет успешно развиваться.