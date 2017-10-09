В Грузии началась информационная кампания в связи с безвизовыми поездками в страны ЕС

2017-10-09 15:54 | www.apa.az | 5

В Тбилиси прошла презентация информационной кампании «Европа-дом», цель которой заключается в предоставлении населению страны сведений о правилах безвизового режима с ЕС.

Как сообщает грузинское бюро АПА, выступивший на мероприятии государственный министр Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Виктор Долидзе отметил значимость кампании.

«Мы продолжаем агитацию в связи с правилами безвизового режима. Однако осуществление такого рода проектов без поддержки гражданского общества было бы сложно», - сказал он.

В рамках кампании в различных регионах Грузии, в том числе в районах и селах компактного проживания нацменьшинств, инструктора будут информировать население о процедурах безвизового режима с ЕС. Кроме того, будет организована раздача брошюр соответствующего содержания на армянском и азербайджанском языках.

Отметим, согласно результатам последнего соцопроса, проведенного в Грузии Национальным институтом демократии США (NDI), 66 процентов представителей проживающих в стране нацменьшинств не обладают достаточной информацией о процедурах, связанных с безвизовыми поездками в Евросоюз.

Безвизовый режим межу Грузией и странами ЕС вступил в силу 28 марта 2017 года.