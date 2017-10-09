Генсек ОДКБ пошутил, что ракета «Искандера» может полететь в Турцию из Армении

2017-10-09 16:06 | www.oxu.az | 8

Сегодня в Армении стартовали оперативно-стратегические учения ОДКБ «Взаимодействие-2017».

«Это серьезно запланированное мероприятие, которое составляет часть военных учений «Боевое братство-2017». Они стартовали в Ростове-на-Дону, в дальнейшем в Армении были проведены учения разведывательных подразделений Вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Поиск-2017»».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в беседе с армянскими журналистами.

По его словам, согласно сценарию учений, на территорию одного из государств-членов ОДКБ вторглись террористы, которые должны быть уничтожены объединенными силами.

Юрий Хачатуров заявил, что учения проводятся под руководством командующего войсками Южного военного округа РФ, генерал-полковника Александра Дворникова.

«Возникнет вопрос, почему на территории Армении под руководством Южного военного округа? Поскольку, возможно, будут использованы такие средства поражения, которые есть только у РФ и управлять ими могут только россияне», - сказал Хачатуров.

Касаясь возможного применения во время учений ракетных дивизионов «Искандер», генеральный секретарь ОДКБ отметил, что на бумаге планируется все, однако в действительности применение этого ракетного комплекса на практике сложно в случае Армении, поскольку территория страны маленькая.

«Вдруг полетит в Турцию», - пошутил Хачатуров.

Н.О.