Французская компания представила свой первый пассажирский локомотив для АЖД

2017-10-09 16:15 | www.apa.az | 4

Французская компания Alstom представила свой первый пассажирский локомотив Prima M4 для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в городе Белфорт во Франции.

Как сообщили АПА-Экономикс в АЖД, локомотивы будут эксплуатироваться как в транспортном коридоре Восток-Запад, с характеристиками 25 кВ AC, 50 Гц, так и в коридоре Север-Юг, с характеристиками 3 кВ DC.

«Мы очень рады поставке нашего первого многофункционального локомотива Prima в Азербайджан и становлению частью амбициозных проектов по расширению путей сообщения между Черным и Каспийским морями и между Россией и Ираном. Данный продукт, изготовленный по технологически индивидуальному заказу, является результатом устойчивых доверительных отношений между командами компаний Alstom и «Азербайджанские железные дороги», работающих над проектом», - сказал управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Бернард Пелль.

Пассажирский локомотив AZ4A разработан на основе модульной платформы Prima компании Alstom, спроектированной для предоставления операторам наиболее эффективных решений для пассажирских и грузовых перевозок. Это один из самых универсальных, с точки зрения применения, электровозов в мире. Локомотив Prima AZ4A способен передвигаться со скоростью до 160 км/ч с пассажирами с более продолжительным интервалом между проведением технического обслуживания и ремонтом, характеризуется сниженным потреблением энергии, как и затрат на обслуживание локомотива, и повышенной эффективностью управления вагонным парком. AZ4A – это локомотив Prima M4, разработанный на основании технических требований АЖД и в соответствии со стандартами ГОСТ и техническими условиями. Локомотив оснащен высокотехнологичной тяговой системой, построенной по технологии Alstom. Благодаря своей модульной конструкции он требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.

С протяженностью дорог около 3 тысяч километров система железнодорожных путей Азербайджана является важным связующим звеном между Черным и Каспийским морями и между Россией и Ираном.