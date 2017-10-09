В ряде районов могут возникнуть проблемы с интернетом

2017-10-09 16:10 | www.oxu.az | 6

ПО «Азтелеком» продолжает работу с целью обеспечения интернет-пользователей быстрым и качественным интернетом.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, для модернизации сетевой инфраструктуры и повышения пропускной способности устанавливается более современное оборудование.

С этой целью 11 октября (в ночь с 10 на 11 октября) в Геранбойском, Бейлаганском, Бардинском, Агджабединском, Агстафинском, Астаринском, Биласуварском, Евлахском, Исмаиллинском, Имишлинском, Шамкирском, Сабирабадском, Габалинском, Товузском, Агдашском, Саатлинском, Сиязаньском, Зардабском, Джебраильском, Гедабекском, Хызинском, Огузском и Шабранском районах будут проводиться работы.

В связи с ремонтными работами 11 октября с 02:00 до 08:00 в упомянутых районах могут возникнуть перебои в подаче интернета.

A.M.

