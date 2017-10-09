В Каталонии приказали охранять парламент

2017-10-09 16:14 | www.oxu.az | 4

Высший суд Каталонии постановил, что Национальная полиция должна вместе с каталонскими правоохранительными органами Mossos d'Esquadra охранять здание парламента автономного сообщества, где во вторник должен выступить глава женералитета Карлес Пучдемон с "результатами референдума", сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Судебное решение было принято председателем Высшего суда Каталонии Хесусом Мария Баррьентосом из-за необходимости "усилить безопасность здания и обеспечить его полное и нормальное функционирование в связи с возможностью, что парламент Каталонии, несмотря на приостановку Конституционным судом, осуществит обозначенное в законе 19/2017 от 6 сентября, статья 4.4".

Пучдемон пообещал применить закон, предполагающий независимость Каталонии.

Н.Г.

