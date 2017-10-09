Международные фининституты намерены увеличить инвестиции в азербайджанский банк

2017-10-09 16:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank планирует увеличить свой капитал на 21 миллион манатов.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, 13 октября этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров. В течение этого года, Unibank уже во второй раз увеличивает свой капитал. В июне уставный капитал был увеличен на 70 процентов и на сегодняшний день превышает 119,686 миллионов манатов.

"Наметившаяся стабилизация экономики страны, увеличение активности Unibank в рамках корпоративного и розничного кредитования, создали серьезную основу для дальнейшего расширения активности банка", - говорится в сообщении.

Акционеры банка убеждены, что увеличение капитала поможет Unibank сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на финансовом рынке страны.

Unibank является одним из крупнейших банков страны c участием иностранного капитала. На данный момент доля международных финансовых институтов DEG (24,37 процента) и ЕБРР (19,41 процента) в уставном капитале банка составляет около 44 процентов.

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, MBANK (1992 года) и PROMTEXBANK (1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 950 тысячи различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая инвестиционная корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.