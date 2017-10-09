В суды Азербайджана направлено 155 уголовных дел в отношении 215 должностных лиц - Генпрокуратура

2017-10-09 16:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в текущем году в суды направлено 155 уголовных дел в отношении 215 должностных лиц, сказал в понедельник журналистам начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев.

Начальник Главного управления добавил, что в производстве структуры находится 118 уголовных дел.

По словам Кямрана Алиева, возросло число жалоб в связи с банковским сектором. «Ведется следствие по уголовным делам в отношении должностных лиц в жилищно-строительном секторе, а также в банках и небанковских кредитных организациях», - отметил начальник Главного управления.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)