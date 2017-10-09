Завтра в 23 районах будут проблемы с интернетом

2017-10-09 16:16 | www.apa.az | 3

ПО «Азтелеком» продолжает работу с целью обеспечения интернет-пользователей быстрым и качественным интернетом.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, для модернизации сетевой инфраструктуры и повышения пропускной способности устанавливается более современное оборудование. С этой целью 11 октября (в ночь с 10 на 11 октября) в Геранбойском, Бейлаганском, Бардинском, Агджабединском, Агстафинском, Астаринском, Биласуварском, Евлахском, Исмаиллинском, Имишлинском, Шамкирском, Сабирабадском, Габалинском, Товузском, Агдашском, Саатлинском, Сиязаньском, Зардабском, Джебраильском, Гедабекском, Хызинском, Огузском и Шабранском районах будут проводиться работы. В связи с ремонтными работами 11 октября с 02:00 до 08:00 в упомянутых районах могут возникнуть перебои с интернет-связью.