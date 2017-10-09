МИД Казахстана обвинил президента Киргизии во лжи

2017-10-09 16:20 | www.oxu.az | 3

В министерстве иностранных дел Казахстана назвали высказывания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по поводу главы республики Нурсултана Назарбаева и ее властей «безответственными, провокационными по своей сути и ложными».

Как передает Oxu.Az, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Киргизстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», - говорится в тексте обращения.

Также МИД Казахстана заявил решительный протест в связи с высказываниями Атамбаева.

7 октября президент Киргизии на церемонии вручения государственных наград выступил с критикой в адрес Астаны, передает «Радио Азаттык» (местная редакция «Радио Свобода»). В частности, по словам главы государства, соседняя республика поддерживает бежавшего из Киргизии в результате событий 2010 года бывшего президента Курманбека Бакиева.

«Они (власти Казахстана) любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят в Казахстане праздники. Я даже от самых высоких лиц Казахстана слышал, что Бакиевы правильно сделали, что расстреляли людей. Не буду называть фамилии. Потому что мы подаем плохой пример для казахского народа», - сказал Атамбаев.

Атамбаев также высказался по поводу встречи Назарбаева с кандидатом в президенты Киргизской республики Омурбеком Бабановым.

«Самый старший кандидат (на выборах в Киргизии) на 20 лет моложе Назарбаева. А я — на 16 лет. И кому нужен молодой президент: нам или Казахстану?», - прокомментировал это событие Атамбаев.

Выборы президента в Киргизии должны пройти 15 октября.

Н.О.