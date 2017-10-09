Есть ли жизнь на Марсе ?

2017-10-09 16:27 | www.oxu.az | 4

В южном полушарии Марса найденны следы отложений, сформировавшихся на дне теплых вулканических озер под действием выбросов гейзеров, что является пока самым благоприятным местом для зарождения жизни на Марсе, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь.

На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

В последние годы все большее количество эволюционистов-биологов приходит к мысли о том, что жизнь могла зародиться не в океанах Земли, а на поверхности суши, в озерах и у жерл гейзеров и вулканов.

В пользу этого говорит то, что на суше присутствовал ряд критически важных элементов, в том числе молибден, бор и азот, которых было крайне мало в "супе" первичного океана.

О том же говорят генетики, недавно воскресившие геном "Луки", микроба-предка всей жизни на Земле.

Найлс и его коллеги нашли место, где похожие процессы могли происходить на поверхности Марса примерно в то же самое время, изучая снимки южного полушария красной планеты.

Как сегодня считают ученые, в далеком прошлом почти все северное полушарие Марса покрывал гигантский океан из жидкой воды, периодически замерзавший и таявший.

С другой стороны, на южном полушарии планеты присутствуют самые древние образцы коры Марса, сформировавшиеся в то время, когда на его поверхности могла присутствовать жизнь, что заставляет ученых активно изучать их при помощи инструментов зондов на орбите красной планеты.

Эти рвы, а также особые структуры на склонах этой впадины достаточно давно заставляют ученых считать, что в далеком прошлом впадина Эридана была очень крупным озером, сопоставимым по своим размерам и запасам воды с Каспийским морем. Когда атмосфера Марса начала испаряться в космос, это озеро или замерзло, или полностью "сбежало" в межпланетную среду.

Н.Г.

