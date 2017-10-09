Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил с начала года свыше 3 млн. пассажиров

2017-10-09 16:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В период с января по сентябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,1 миллиона пассажиров. Как говорится в сообщении «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL), распространенном в понедельник, этот показатель приближается к статистике за весь 2016 год.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика пришлось 1,9 миллиона пассажиров, из которых 468 тысячи были перевезены на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процента пассажиропотока. 46,1 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 53,9 процента - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 1,9 миллиона пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысячи кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.