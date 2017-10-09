Госоператор связи Азербайджана приступил к очередному этапу обновления сети

2017-10-09 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom приступает к техническому обновлению сетевой инфраструктуры по районным телекоммуникационным узлам (ТКУ), сообщает в понедельник министерство транспорта, связи и высоких технологий.

По данным ведомства, очередной этап проекта охватывает 23 района, где в связи с техническим обновлением сети с 02:00 часов по 08:00 часов 11 октября могут наблюдаться перебои с доступом к сети интернет.

Работы будут проведены по телекоммуникационным узлам Геранбойского, Бейлаганского, Бардинского, Агджебединского, Агстафинаского, Астаринского, Билясуварского, Евлахского, Исмайыллинского, Имишлинского, Шамкирского, Сабирабадского, Габалинского, Товузского, Агдашского, Саатлинского, Сиязанского, Зардабского, Джабраилского, Гедабекского, Хызинского, Огуского и Шабранского районов.

Техническое обновление предусматривает установку в ТКУ перечисленных районов более современного оборудования, что позволит увеличить пропускную способность сети.

Ранее осуществлялись технические работы по обновлению сетевой инфраструктуры по районным телекоммуникационным узлам оператора в 33 районах. Обновление сетевой инфраструктуры оператора охватывает Абшеронский полуостров, Сумгайыт, Агдам, Агсу, Балакен, Джалилабад, Ширван, Физули, Гянджу, Гёйчай, Гаджигабул, Кюрдамир, Тертер, Загаталу, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Мингячевир, Нафталан, Уджар, Дашкесан, Нефтчалу, Гах, Газах, Гобустан, Губу, Хачмаз, Гусар, Сальян, Самух, Шамахы, Шеки и Ярдымлы.

Модернизация сети предусматривает перевод магистральных узлов связи с технологии SDH на DWDM, что позволит обеспечить качественную транспортировку IP-трафика во все населенные пункты, в том числе отдаленные.

Переход на DWDM предоставит корпоративным заказчикам и индивидуальным абонентам более широкую полосу пропускания, способную обеспечить нынешний и будущий спрос на передачу данных. Кроме того, это позволит ускорить обмен информацией между госструктурами и обеспечить устойчивый доступ населения к электронным услугам.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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