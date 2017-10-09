Министр юстиции Турции отклонил просьбу посла США о встрече

2017-10-09 16:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече, пишут в понедельник местные СМИ.

Согласно сообщению, сегодня после кризиса о отношениях Турции и США посол Басс попросил о встрече с министром юстиции Турции.

Напомним, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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