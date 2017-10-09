Азербайджан серьезно борется с распространением оружия массового поражения - зампредседателя ГТК

2017-10-09 16:35 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ситуация с предотвращением распространения оружия массового поражения находится под строгим контролем.

Об этом в понедельник журналистам сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

Багиров отметил, что Азербайджан приобрел опыт в этой области за годы независимости.

«Азербайджан постоянно борется с незаконной перевозкой оружия массового поражения. У нас есть ряд достижений в этой области. В данной сфере сотрудничают как таможенные органы, так и Государственная пограничная служба, а также прокуроры и судебные органы», - сказал зампредседателя.

Зампредседателя Госкомитета сказал, что во всем мире наблюдаются случаи незаконной перевозки подобного оружия и компонентов для его изготовления.

«В Азербайджане этот вопрос находится в центре внимания. На границах нашей страны принимаются эффективные меры по предотвращению распространения оружия массового поражения. Соответствующие меры предпринимаются и в азербайджанском секторе Каспийского моря. Оружие массового поражение и его компоненты могут быть доставлены из разных стран, в связи с этим нельзя назвать какую-либо страну конкретно. В настоящее время исследования в этом направлении продолжаются», - сказал Багиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)