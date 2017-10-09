В НАТО приняли резолюцию по информационной угрозе

2017-10-09 16:46 | www.oxu.az | 4

"Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию "Противостояние использованию информации, как оружия", в которой, в частности, идет речь об угрозе со стороны Российской Федерации и террористов "Исламского государства"".

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на официальную страницу в соцсети Facebook главы постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народного депутата Ирины Фриз.

По ее словам, в резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны "Исламского государства".

Фриз уточнила, что страны Альянса публично признают, что кампания по дезифнормации и подрыву направлена на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества.

Н.Г.