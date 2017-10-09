В Баку состоится бизнес-форум между Азербайджаном и арабскими странами

2017-10-09 16:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку 19-20 октября 2017 года пройдет бизнес-форум между Азербайджаном и государствами Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (GCC), сообщает в понедельник сайт Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Бизнес-форум будет организован при поддержке министерства экономики Азербайджана.

В мероприятии примут участие представители компаний стран GCC, специализирующихся в различных сферах экономики.

В GCC входит шесть стран - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот со странами GCC в январе-августе 2017 года составил 40,63 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлись 15,68 миллиона долларов. Наибольшая часть общего торгового оборота пришлась на ОАЭ - 24,42 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)