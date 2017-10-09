Президент: «Азербайджан – страна с очень позитивной репутацией на мировой арене»

2017-10-09 16:56 | www.apa.az | 4

«В этом году наша позиция на международной арене еще больше окрепла. У нас многовекторные внешние связи. Мы построили взаимовыгодные и равноправные отношения со всеми странами. Мы добились этого».



Как сообщает АПА, об этом во время выступления на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства, отметил, что сегодня Азербайджан известен в мире как надежный партнер, достойное государство.

«Мы проводим также открытую, независимую внешнюю политику, к чему с большим уважением относится мировое сообщество. За 9 месяцев этого года мною было совершено 14 зарубежных визитов. Запланированы визиты и на оставшуюся часть года. Каждый из этих визитов был полезен для нашей страны. Азербайджан напрямую доводит свою позицию до зарубежных партнеров. До зарубежных партнеров. Мои выступления во время зарубежных визитов и международных мероприятий отображают политику Азербайджана, достигнутые нами успехи, и в тоже время еще раз доносят до мировой общественности проблему Нагорного Карабаха. В этом году Азербайджан посетили главы более 10 государств и правительств, а до конца года ожидаются новые визиты. То есть, наши международные связи носят многовекторный характер. Внешняя политика Азербайджана обеспечивает национальные интересы страны. Хочу еще раз отметить, что Азербайджан пользуется на международной арене большим уважением и положительной репутацией», - сказал президент.