Авторы учебника: Некоторые люди проводят гнусную политику

2017-10-09 16:53 | www.oxu.az | 6

В азербайджанские учебники 10-го класса для русского сектора попала карта, на которой показана «Великая Армения», включающая в себя части нынешних Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqainfo, уже несколько дней как в социальных сетях критикуют министерство образования, издательство Şərq-Qərb и авторов книги.

Министерство образования признало, что хотя в оригинале данного учебника на азербайджанском языке и переводе на грузинский язык все правильно, при переводе учебника на русский язык была допущена техническая ошибка.

Отмечается, что обнаруженная ошибка устранена издательством Şərq-Qərb, учебники вновь напечатаны и переданы в школьные библиотеки.

В Qafqazinfo попытались узнать позицию издательства Şərq-Qərb, но в издательстве заявили, что не могут ничего сказать по этому поводу.

Вместе с тем эксперт в сфере образования Кямран Асадов сказал, что данная карта уже 25 лет используется в учебниках:

«За короткий срок очень сложно напечатать учебник на 4 языках, убрав из него название провинции Армения, написать его с нуля и отредактировать. Мы написали учебник и присоединились к тендеру. Эксперты осмотрели его и выставили на общественное обсуждение на месяц. Никто не сообщил нам об этом. Конечно, было бы целесообразнее убрать это название, как в учебнике на азербайджанском и других языках, но это значит убегать от собственной истории. Никто не говорит, что это карта Великой Армении. Это карта Римской Империи от ll века до н.э. до III н.э. с границами и провинциями».

Один из авторов учебника Фаиг Бабаев поддержал своего коллегу, сказав, что на данном фото изображена лишь часть напечатанной в учебнике карты:

«Факты были искажены. То, о чем говорят, не касается азербайджанской версии учебника. Авторы несут ответственность за азербайджанскую версию. Затем учебник был переведен на русский и грузинский языки. По правде говоря, и переводчик, и редактор могут ошибиться. Но если внимательно посмотреть на карту, то обнаружится другая картина. Большинство людей не имеют при себе учебника, а просто увидели фото. На фото запечатлена лишь часть карты. Во-первых, карта посвящена Римской Империи. Говорится, что границы Римской Империи в период ее наивысшего могущества указаны фиолетовым. В пределах фиолетовой линии имеется провинция Армения. Конечно, лучше было бы не писать это название. Но здесь нет ничего предосудительного. Представьте, что мы даем карту Советского Союза, на которой среди 15 союзных республик нет Армении».

Автор добавил, что издательство, пытаясь избежать скандала, сразу же отозвало тираж, напечатало и разослало новые книги:

«Сейчас хотят поднять бурю в стакане. В интернете каждый пишет, что ему вздумается. Это вызывает лишь сожаление».

Авторы Тевеккюль Алиев и Шамиль Амрахов подчеркнули, что на опубликованном в прессе фото не указаны особенности карты, что привело к недопониманию. Ш.Амрахов назвал данное событие гнусной политикой:

«В азербайджанской версии этого нет. Произошла техническая ошибка. Но в прессе опубликовали лишь часть карты. Рядом с картой указаны ее особенности, которые не попали на фото. Поэтому не вполне понятно, что указано на карте. На самом деле на карте указано, что Армения входила в состав Римской Империи. В настоящее время многие люди проводят гнусную политику, и они с радостью ухватились за эту техническую ошибку».

Отметим, что данный учебник был опубликован под грифом министерства образования тиражом в 7000 экземпляров.

Также стоит отметить, что целиком карту еще никто не опубликовал.

Э.А.

