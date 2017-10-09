Президент Ильхам Алиев: Этот год останется в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ

2017-10-09 16:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В этом году были предприняты очень серьезные шаги в связи с экономическими реформами, было обеспечено исполнение Стратегических дорожных карт. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

Глава государства отметил, что, правда, в некоторых случаях допускаются задержки, но в целом было осуществлено очень серьезное преобразование.

«Обеспечивается развитие предпринимательства. Полностью запущен механизм поощрения инвестиций. Должен отметить, что было выдано более 200 документов по поощрению инвестиций. В рамках этого проекта, этого направления в Азербайджан будет обеспечено инвестирование в объеме 1,7 миллиарда манатов со стороны частного сектора. То есть, посмотрите, проведя эту серьезную реформу, мы привлекли в Азербайджан 1,7 миллиарда манатов инвестиций частного сектора. Значит, мы давно должны были перейти к этому. Мы и в предыдущие периоды говорили о механизме поощрения инвестиций. Здесь были определенные преграды, определенные мнения. Но жизнь показывает, насколько правильным был этот шаг», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что уже запущен механизм поощрения экспорта.

«Я позже озвучу некоторые цифры по экспорту. Этот механизм также оказал серьезное влияние. Поэтому этот год останется в истории Азербайджана как год серьезных экономических реформ. Сегодня в регионах, больших городах, в Баку большой размах обрели работы по благоустройству и созиданию. Развитие промышленного производства, сельского хозяйства, создание промышленных зон – все это реальность. Наша политика одобряется и поддерживается общественностью и предпринимателями», - сказал Президент Азербайджана.