Ученые Азербайджана будут использовать дроны в научных исследованиях

2017-10-09 16:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Структурные подразделения Национальной академии наук Азербайджана будут использовать беспилотные летательные аппараты (дроны) для проведения научных исследований, говорится в понедельник в сообщении Парка высоких технологий НАНА.

В настоящее время на базе Технопарка НАНА производятся пять типов дронов. Для сотрудников структур НАНА организованы тренинги по управлению мультикоптерами.

Беспилотники могут быть использованы для фото и видео съемки местности, для проведения спектрального анализа местности в сфере сельского хозяйства, для орошения территорий, составления карт местности в формате 3D, для доставки полезных грузов (научно-исследовательского оборудования), наблюдения за животными и т.д.

Тренинги по управлению будут проведены для сотрудников институтов, Географии, Землеведения, Агрохимии, Нефти и Газа, Зоологии, Геологии и Геофизики и института Ботаники.

В перспективе Парк высоких технологий планирует усовершенствовать летательные аппараты и производить многофункциональные дроны.

Парк высоких технологий НАНА функционирует с 2016 года. На базе Технопарка производятся различного рода электронные приборы военного и гражданского назначения, разрабатываются программные продукты и другая техника.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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