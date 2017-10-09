Стала известна дата визита Эрдогана в Азербайджан

2017-10-09 17:16 | www.apa.az | 5
Появилась информация о времени визита в Азербайджан президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщили АПА в дипломатических источниках, турецкий лидер приедет в Азербайджан 30 октября.
В ходе визита главы турецкого государства запланирован ряд встреч. Кроме того, в рамках визита намечено проведение заседания Совета сотрудничества высокого уровня Азербайджан -Турция.
Также ожидается участие президента Турции в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая состоится в Баку 30 октября.