Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план сотрудничества

2017-10-09 17:03 | www.oxu.az | 5

Находящийся с визитом в Беларуси министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов 9-го октября встретился с министром обороны этой страны, генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Об этом сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе с участием делегаций, состоявшихся после церемонии официальной встречи, стороны отметили важность развития двусторонних отношений, в частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Министры провели широкий обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов, а также вопросам, представляющим взаимный интерес.

По завершении встречи министры обороны подписали План двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны Республики Беларусь и Азербайджанской Республики.

Н.Г.