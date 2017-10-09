Президент: Если переговоры не возобновятся, Армению ждут горькие последствия

2017-10-09 17:10 | www.oxu.az | 5

«Вам известно, что в последнее время в переговорах не наблюдается никакого прогресса. Армения старалась сорвать переговоры и думала, что добилась этого. Под различными предлогами они старались обвинить нас, чтобы переговоры не возобновлялись, и поставили ряд условий, чтобы добиться этого. Конечно, я сразу сказал, что никаких условий мы не примем. Выдвинув эти условия, они ставят себя в очень дурацкое положение и будут вынуждены отказаться от такой политики. Жизнь и реалии еще раз показывают, что, как это было всегда, наш анализ и наша политика полностью отражают реальность».

Как передает Oxu.Az, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, выступая на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

«Сегодня процесс переговоров возобновляется безо всяких условий. Армения в очередной раз опозорилась перед мировой общественностью, и возобновление переговоров не является какой-либо уступкой нам. Истерические заявления, испуганные обращения к другим странам – открытое признание того, что они не смогут устоять перед нами в бою. Апрельские события продемонстрировали это. Ситуация на линии соприкосновения показывает, что на сегодняшний день мы контролируем господствующие позиции. Конечно, Армения должна быть больше заинтересована в возобновлении переговоров, так как в противном случае ее ждут горькие последствия», - добавил глава государства.

Н.О.

