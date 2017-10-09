Дана высокая оценка деятельности Nobel Oil Services, несмотря на неустойчивые цены на нефть

2017-10-09 16:53 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Совет директоров высоко оценил деятельность компании Nobel Oil Services на собрании по итогам третьего квартала.

На собрании члены Совета директоров, представители акционера и руководство компании обсудили итоги деятельности со времени последнего заседания Совета, а также будущие планы компании.

Члены Совета одобрили усилия компании Nobel Oil Services и её дочерних компаний, направленные на поддержание устойчивых показателей и обеспечение высоких стандартов в области HSE, комплайенса, совершенства и качества.

Совет дал высокую оценку положительным результатам в области HSE. Так, за последний период зарегистрировано «ноль» DAFWC (потерь рабочих дней) в результате непрерывных профессиональных усилий в области HSE.

Было отмечено, что компания успешно продолжает усовершенствование практики комплайенса и корпоративного упраления международного уровня путем более широкого применения системы управления комплайенсом.

Заседание проходило под председательством Имона Гормана, который в своей вступительной речи представил повестку дня, а также заключительной речью подвел итоги заседания.

Член Совета директоров Густаф Нобель высоко оценил усилия руководящего состава в вопросе поиска новых возможностей для развития бизнеса в период неустойчивых цен на нефть.

Следующее заседание запланировано на январь 2018 года.

Nobel Oil Services - это зарегистрированная в Великобритании многоотраслевая группа компаний, оказывающая услуги в топливно-энергетическом секторе. Система корпоративного управления Nobel Oil Services разработана в соответствии с Кодексом управления, а также законодательством Великобритании.

Бизнес-подразделения, осуществляющие деятельность в составе Nobel Oil Services, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов.