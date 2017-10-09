Миссия МВФ положительно оценила работу правительства Грузии

2017-10-09 16:53 | www.trend.az | 5

Визит Миссии Международного валютного фонда в Грузию завершился — вопрос о выделении второго транша в рамках новой программы МВФ в размере 30 миллионов SDR (42,3 миллиона долларов) будет решен в ноябре, передает "Бизнес Грузия" со ссылкой на сообщении Минфина Грузии.

Решение примет совет директоров Международного валютного фонда после рассмотрения соглашения, достигнутого между Миссией МВФ и правительством Грузии в Тбилиси.

Миссия МВФ, которая находилась в Грузии с двухнедельным рабочим визитом, положительно оценила первый обзор текущей программы "Механизм широкого финансирования" (Extended Fund Facility).

Миссия МВФ считает, что экономическому росту Грузии способствует разумная политика и быстрый рост у торговых партнеров

Новую трехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, МВФ утвердил в апреле 2017 года. Соглашение предполагает выделение Грузии 285 миллионов долларов, из которых страна уже получила 40,7 миллиона долларов.