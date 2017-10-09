На офис оппозиционной партии в Грузии напали с игрушечным пистолетом

2017-10-09 16:56 | www.trend.az | 4

МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с инцидентом у офиса оппозиционной парламентской партии "Европейская Грузия – движение за свободу" в Телави, сообщает в понедельник Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее партия "Европейская Грузия" распространила информацию о том, что вооруженный человек напал на офис организации и потребовал от активистов немедленно прекратить их деятельность.

"Спустя 15 минут после поступления сообщения личность была оперативно установлена. При личном обыске в качестве улики был изъят пластмассовый игрушечный пистолет", — сказали в пресс-службе.

Следствие ведется по статье УК Грузии "Угроза".

В партии обвинили в случившемся правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и заявили, что нападение связано с выборами в органы местного самоуправления, которые пройдут в стране 21 октября.