Вугар Мурадов покорил Санкт-Петербург: Ковровое искусство от Карабаха до Тебриза (ФОТО)

2017-10-09 17:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Музее современного искусства Эрарта Санкт-Петербурга открылась персональная выставка известного азербайджанского художника Вугара Мурадова "Сходства", сообщает Trend Life.

Серия картин создана на основе мотивов национальных ковров различных школ ковроделия - Бакинской, Гянджинской, Газахской, Ширванской, Шамахинской, Карабахской, Губинской, Ардебильской и Тебризской - и предлагает новое видение и скульптурный подход к традиции национального ковроделия. Художник внимательно рассматривает орнаменты и узоры выбранного ковра, и находит в них скрытые от чужих глаз контуры условных, но вполне фигуративных композиций.

Он внимательно рассматривает ковер, принадлежащий к той или иной школе ковроделия, и находит в них скрытые от глаз контуры будущих композиций. Отдельные орнаменты становятся условными глазами, лицом, головным убором или частью одежды новых фигур. Затем автор мысленно отсекает «лишнее», покрывая его однородным тоном, и получает новое изображение. Остается только нанести получившуюся картину кистью на холст. Удивительно, но все орнаменты и узоры художник создает вручную, не используя возможности печати.

В ковровой серии на холсте также проявляется неожиданный синтез двух концептуальных подходов к решению изобразительной композиции - восточно-исламского и дальневосточно-буддийского. Этот интересный и плодотворный синтез придаёт современному искусству неоднородного Востока стилистическую цельность, которая была доселе не представима, так как базировалась на совершенно разных религиозно-философских традициях, хотя обе визуально-пластические традиции относились к искусству Востока. То есть, происходит символическая встреча «двух Востоков».

Выставка продлится до 22 октября.

Вугар Мурадов - выпускник Бакинского художественного училища имени А.Азимзаде. Член Союза художников, Союза карикатуристов и Объединения фотографов Азербайджана, член Международной федерации художников ЮНЕСКО (The International Federation of Artists UNESCO), участник многих международных выставок, симпозиумов. Работы художника выставлялись и хранятся в коллекциях в США, Турции, Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Иране и ряде других стран.

(Автор: Вугар Иманов)