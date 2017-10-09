В Баку пройдет мероприятие «Истории успеха: как создать работающий бизнес»

2017-10-09 17:21 | www.oxu.az | 5

В Баку 12 октября пройдет мероприятие «Истории успеха: как создать работающий бизнес». Впервые успешные бизнесмены откроют тайны создания бизнеса.

Сегодня в интернете и в книгах есть много информации о том, как делать бизнес. Но! Реальные бизнесмены расскажут о том, что работает на практике.

- 3 самых ярких истории построения действующего бизнеса

- успех по шагам

- практические советы - с чего начать

- особенности развития стартапов в Азербайджане

- нетворкинг - полезные знакомства с 250-ю предпринимателями и активными лидерами

- возможность найти новых клиентов и партнеров

Мероприятие пройдёт 12 октября с 18.00 до 21.00.

Место проведения: STEP IT Academy Baku, Кероглу Рахимов, 70, Баку 1108, Азербайджан

Стоимость участия 40 AZN.

Каждый в подарок получит инструкцию по открытию собственного бизнеса.

Для того, чтобы забронировать билет, заполните регистрационную форму: https://goo.gl/forms/Ftf0wDBnw3NlJh4G3