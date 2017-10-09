Зарубивший собственную супругу получил суровое наказание

2017-10-09 17:27 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Мурада Алескерова, обвиняемого в убийстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Анвара Сеидова был вынесен приговор.

Суд приговорил М.Алескерова к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что 22 мая этого года житель села Гюлязи Губинского района Мурад Алескеров в собственном доме зарубил свою супругу Улдуз Алескерову, нанеся ей 5 ударов топором.

М.Алескеров добровольно сдался полиции. Он сообщил, что убил супругу из-за ревности.

A.M.

