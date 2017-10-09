Советник посла США в Турции вызван в МИД

2017-10-09 17:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В МИД Турции был вызван советник посла США в Турции Филип Коснетт, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что Турция выразила неудовольствие по поводу приостановки выдачи виз турецким гражданам со стороны США.

О других деталях встречи не сообщается.

Отметим, что сегодня Министр юстиции Турции Абдульхамит Гюль отклонил просьбу посла США Джона Басса о встрече.

Согласно сообщению, сегодня после кризиса в отношениях Турции и США посол Басс обратился с просьбой о встрече с министром юстиции Турции.

Напомним, что накануне США приостановили выдачу виз гражданам Турции по причине ареста в стране сотрудника генконсульства США.

Власти Турции, комментируя арест сотрудника генконсульства США, отметили, что он имел связи с движением Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется в причастности к попытке военного переворота в Турции.

Турция, в свою очередь, также приостановила выдачу виз гражданам США.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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