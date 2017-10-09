Путин уволил девятого губернатора за последние полмесяца

2017-10-09 17:32 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Омской области Виктора Назарова. Врио главы региона назначен Александр Бурков из партии "Справедливая Россия", сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Это уже девятая отставка губернатора за последние две недели. Первым "по собственному желанию" ушел руководитель Самарской области Николай Меркушкин. Последним до омского губернатора Назарова, также по своей воле, как следовало из указа Путина, пост покинул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Н.Г.