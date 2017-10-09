Министерства обороны Азербайджана и Беларуси подписали план сотрудничества на 2018 г. (ФОТО)

2017-10-09 17:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Оборонные ведомства Азербайджана и Беларуси подписали План двустороннего сотрудничества на 2018 год.

Как сообщили Trend в понедельник в минобороны Азербайджана, соответствующий документ был подписан по итогам прошедшей сегодня встречи находящегося с визитом в Беларуси министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны этой страны генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

В ходе встреч министров обороны один на один и в расширенном составе с участием делегаций, состоявшихся после церемонии официальной встречи, стороны отметили важность развития двусторонних отношений, в частности сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования.

Министры провели широкий обмен мнениями по проблемам международной и региональной безопасности, организации взаимных визитов военных экспертов, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.