ПАСЕ не смогла выбрать в первом туре нового главу Ассамблеи

2017-10-09 17:38 | www.trend.az | 4

ПАСЕ не смогла выбрать в первом туре нового главу Ассамблеи, поскольку ни один из двух кандидатов – ни Стелла Кириакидес из Кипра, ни Эмануэлис Зингерис из Литвы — не получил абсолютного большинства.

Как сообщил, открывая вторую часть рабочего дня сессии исполняющий обязанности председателя Роджер Гейл, "всего подано 212 голосов, два испорчено, итого 210 голосов учтено", передает РИА Новости.

"Абсолютное большинство — 152… За Кириакидес — 126, за Зингериса — 84",-сообщил он.

"Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, то сейчас будет проведён второй тур голосования с 15:00 до 17:00", — добавил Гейл, подчеркнув, что "требуется абсолютное большинство".

В ходе октябрьской сессии должно было состояться официальное отстранение главы ПАСЕ Педро Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне ПАСЕ пошло на беспрецедентный шаг, изменив основной документ ассамблеи — регламент. Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию. В минувшую пятницу стало известно, что Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку.