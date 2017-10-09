Почему женщины не получают Нобелевской премии уже второй год?

2017-10-09 17:39 | www.oxu.az | 4

Уже второй год подряд Нобелевская премия достаётся только мужчинам.

Причиной тому — недостаток женщин среди номинантов, пояснили в Королевской шведской академии, выбирающей лауреатов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Секретарь академии Горан Ханссон заявил, что три из шести нобелевских комитетов возглавляют женщины, а значит ни о каком "шовинистическом влиянии" речи не идёт.

По словам Ханссона, Нобелевский комитет заинтересован в том, чтобы больше женщин-учёных выдвигали на премию, но пока число номинанток всё же остается небольшим.

В будущем году, по его словам, комитет будет самостоятельно определять заслуживающих номинации женщин-учёных и просить выдвигать их у тех, кто имеет на это право.

В последний раз женщина становилась нобелевским лауреатом в 2015 году.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила премию в области литературы.

Н.Г.