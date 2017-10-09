Президент Ильхам Алиев: Профицит внешней торговли Азербайджана оказывает положительное влияние на курс маната

2017-10-09 17:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Профицит внешней торговли Азербайджана отражает как наши экономические успехи, так и оказывает положительное влияние на курс национальной валюты - маната.

Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

“Ненефтяная экономика выросла на 2,5 процента. Считаю, что это очень хороший показатель. Это результат политики, которую мы проводим последние годы. Развитие ненефтяной экономики является одним из наших приоритетов, и рост ненефтяной экономики на 2,5 процента - это как показатель успешных реформ, так и показатель того, что вопросы диверсификации экономики страны нашли свое успешное решение. Ненефтяная промышленность также успешно развивается. За девять месяцев ненефтяная промышленность выросла на 3,1 процента. Это прекрасный показатель нашей политики индустриализации. Как вы знаете, в последние годы наблюдается очень большое развитие в сфере сельского хозяйства, осуществляются большие инвестиции. Всестороннее развитие сферы сельского хозяйства является приоритетом государства, и результаты в этой сфере подтверждают это. Сфера сельского хозяйства выросла на 2,8 процента”, - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, внешнеторговый оборот вырос на семь процентов.

“Экспорт здесь существенно превосходит импорт с большой разницей. Каждый показатель развития зависит в том числе и от сбалансированности внешней торговли. Положительное сальдо нашей внешней торговли за девять месяцев этого года составило 4,4 миллиарда долларов. Уверен, что до конца года эта цифра еще больше вырастет. Конечно, это отражает как наши экономические успехи, так и оказывает положительное влияние на курс нашей национальной валюты - маната. Это, конечно же, открывает большие возможности в сфере регулирования валютного рынка. В то же время это является проявлением нашего успешного развития. Экспорт на 4,4 миллиарда долларов превысил импорт”, - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках еще находятся на низком уровне, в этом году правительство поставило цель увеличить валютные резервы страны.

“Потому что это одно из главных условий нашей экономической и политической независимости. Несмотря на рост наших расходов и увеличение числа задач, стоящих перед страной, мы стараемся выполнять все задачи. Для того, чтобы их выполнить, конечно же, необходимы финансовые ресурсы. Экономное использование наших валютных резервов, в то же время успех правильной инвестиционной программы, конечно же, позволили нам увеличить наши валютные резервы. За девять месяцев этого года валютные резервы Азербайджана выросли, на сегодня эта цифра находится на уровне 42 миллиардов долларов. С начала года наши валютные резервы выросли на 4,5 миллиарда долларов. Наша политика является долгосрочной. Мы думаем о будущем нашей страны, долгосрочном и устойчивом развитии. Поэтому я еще раз хочу отметить, что наши валютные резервы и в целом экономические возможности являются основными условиями нашей независимости”, - сказал глава государства.

Сегодня в мировом масштабе, отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан смог показать себя независимой страной, проводящей независимую политику.

“Конечно, в основе этого находится сильная политическая воля, единство народа и власти и ряд других факторов. Среди них особое место занимает экономическая независимость. Поэтому я считаю, что рост валютных резервов на 4,5 миллиарда долларов в течение девяти месяцев является успешным результатом”, - подчеркнул глава государства.