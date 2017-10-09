Стала известна дата визита Эрдогана в Азербайджан

2017-10-09 17:45 | www.oxu.az | 3

Появилась информация о дате визита в Азербайджан президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА.

Турецкий лидер приедет в Азербайджан 30 октября.

В ходе визита главы турецкого государства запланирован ряд встреч. Кроме того, в рамках визита намечено проведение заседания Совета сотрудничества высокого уровня Азербайджан -Турция.

Также ожидается участие президента Турции в церемонии открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая состоится в Баку 30 октября.

Н.Г.