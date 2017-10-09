В ПАСЕ не смогли избрать нового президента в первом раунде голосования

2017-10-09 17:49 | www.oxu.az | 3
По итогам первого раунда голосования ни один из двух кандидатов на пост президента ПАСЕ не смог набрать необходимого абсолютного большинства голосов.
Как сообщает Oxu.Az, выборы проходят сегодня в рамках парламентской сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Так, Стелла Кириакидес (Кипр) набрала 126 голосов, Эмануэлис Зингерис (Литва) - 84.
Второй раунд голосования пройдет сегодня позднее.
Напомним, 6 октября Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.
Н.О.